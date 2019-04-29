Мудрый и эффективный. Эксперты оценили стиль работы алтайского губернатора

Под руководством Виктора Томенко в регионе были приняты меры для улучшения ситуации в здравоохранении и образовании, а также начала развиваться туристическая отрасль.

Центр политической конъюнктуры (ЦПК) продолжил серию политических портретов "губернаторов нового поколения". Очередной доклад посвящён главе Алтайского края Виктору Томенко.

Временно исполняющим обязанности главы региона он стал 30 мая 2018 года, когда руководивший регионом около 12 лет Александр Карлин написал заявление об отставке. Отмечается, что назначение Виктора Томенко было воспринято в основном позитивно. Эксперты говорили о его интеллигентности и хорошей репутации. С самого начала Томин продемонстрировал свою дипломатичность, мудрость, умение договариваться, нежелание провоцировать новые конфликты на вверенной территории — согласился отправить своего предшественника Александра Карлина представителем края в Совфед, куда тот давно стремился.

Как отметили эксперты ЦПК, врио губернатора сосредоточился на кропотливой менеджерской работе. В оставшиеся до выборов три месяца он взялся за решение наиболее острых проблем и вопросов, а параллельно пытался расшевелить местную экономику и промышленность за счёт точечных мероприятий и договорённостей.

— Возможности региона, где назначенцу предстояло показать себя, кардинально отличались от параметров бюджета Красноярского края, богатого ресурсами. По сути, в распоряжении врио не было ни времени, ни денег на громкие знаковые проекты, которые помогли бы заявить о себе и быстро сдвинуть ситуацию с мёртвой точки, — обратили внимание аналитики.

Далее Томенко совершил целый ряд ознакомительных поездок по региону и встретился с представителями ключевых отраслей и бизнеса. В это время наступил период кризисных испытаний для региона, включая техногенные аварии и природные катаклизмы, в борьбе с последствиями которых врио главы Алтая показал себя эффективным управленцем. Томенко не рапортовал об успехах, а указывал на наболевшие вопросы, отмечают эксперты.

— Кропотливость и методичность в действиях и решениях стала характерной чертой стиля управления Томенко как в ходе избирательной кампании, так и за её рамками. Кадровая работа не была исключением. Замены и перераспределение полномочий производились продуманно и аккуратно, что было особенно важно для Алтайского края, повидавшего худшие эпизоды кадровой неразберихи, — говорится в докладе.

Эксперты констатируют, что за относительно короткий срок пребывания Томенко в должности сначала врио, а затем и губернатора Алтайская края, внутренние политические и межэлитные конфликты в регионе практически сошли на нет, была организована работа по оказанию поддержки малому и среднему бизнесу, развивается туристическая отрасль, приняты меры для улучшения ситуации в здравоохранении и образовании, а также модернизируется транспортная инфраструктура.

Предыдущий политический портрет ЦПК был посвящён главе Нижегородской области Глебу Никитину и его стилю управления, который эксперты характеризовали двумя словосочетаниями: проектный принцип и жёсткая рука.