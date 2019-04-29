В Кузбассе священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки

По словам очевидцев, семья священника и раньше позволяла себе подобные выходки, однако на это никак не реагировали правоохранительные органы.

В Новокузнецке вечером в воскресенье, 28 апреля, священнослужитель с супругой и их большая собака не поделили тротуар с другой женщиной, которая также выгуливала четвероногого друга. После просьбы убрать в сторону собаку четы на женщину набросилась попадья, сообщает ИА "Город Nовостей".

Отмечается, что супруга священнослужителя разбила женщине лицо тяжёлым железным электрошокером. Затем тот появился уже в руках у священника, который пытался уйти с места происшествия и ударил током другую вмешавшуюся в конфликт женщину.

Радиостанция "Говорит Москва" узнала у руководителя отдела по взаимодействию со СМИ Новокузнецкой епархии протоиерея Виктора Буглакова, что из-за большого объёма работы на Пасху там ещё не успели ознакомиться с подробностями инцидента.

Меньше трёх недель назад Лайф рассказывал о том, что священник из Вологды пойдёт под суд за развращение 12-летней девочки.