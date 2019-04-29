Мать объяснила Лайфу кадры с угощением годовалой дочери пивом

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Мать объяснила Лайфу кадры с угощением годовалой дочери пивом

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Фото: © Соцсети

Женщина утверждает, что малышка лишь наклонила немного бутылку слабоалкогольного напитка и не сделала ни одного глотка.

В Ленинградской области разгорелся скандал из-за видеоролика, который сняли пассажиры автобуса. На нём запечатлён момент, как родители поят свою малолетнюю дочь из пивной бутылки. Очевидцы предполагали, что таким образом те хотели уложить ребёнка спать.

Лайф связался с Кристиной Б. — матерью девочки. Она заверила, что ребёнку просто была интересна бутылка, но из неё малышка ничего не выпила.

Ребёнку просто была интересна бутылка, она даже не глотнула! Там прекрасно видно, что она взяла её в рот, наклонила немного и сразу оттолкнула. Вода у нас была, я её всегда вожу с собой, — сказала девушка.

<p>Фото: © Соцсети</p>

Она добавила, что инцидент произошёл 27 апреля. Тогда она вместе с мужем и детьми возвращалась со дня рождения сестры супруга. В семье Кристины двое детей — кроме Миланы в возрасте года и трёх месяцев, есть ещё трёхлетний мальчик Руслан. Кристина заверила, что в её семье всё хорошо.

<p>Фото: © Соцсети</p>

У нас всё в порядке. Руслан ходит в сад, я с малышкой дома сижу, муж работает, — резюмировала жительница Ленобласти.

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