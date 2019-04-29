Мать объяснила Лайфу кадры с угощением годовалой дочери пивом

Женщина утверждает, что малышка лишь наклонила немного бутылку слабоалкогольного напитка и не сделала ни одного глотка.

В Ленинградской области разгорелся скандал из-за видеоролика, который сняли пассажиры автобуса. На нём запечатлён момент, как родители поят свою малолетнюю дочь из пивной бутылки. Очевидцы предполагали, что таким образом те хотели уложить ребёнка спать.

Лайф связался с Кристиной Б. — матерью девочки. Она заверила, что ребёнку просто была интересна бутылка, но из неё малышка ничего не выпила.

— Ребёнку просто была интересна бутылка, она даже не глотнула! Там прекрасно видно, что она взяла её в рот, наклонила немного и сразу оттолкнула. Вода у нас была, я её всегда вожу с собой, — сказала девушка.

Она добавила, что инцидент произошёл 27 апреля. Тогда она вместе с мужем и детьми возвращалась со дня рождения сестры супруга. В семье Кристины двое детей — кроме Миланы в возрасте года и трёх месяцев, есть ещё трёхлетний мальчик Руслан. Кристина заверила, что в её семье всё хорошо.

— У нас всё в порядке. Руслан ходит в сад, я с малышкой дома сижу, муж работает, — резюмировала жительница Ленобласти.