Украинского актёра из фильма "Пираньи Неаполя" ранили ножом в Италии

На 18-летнего артиста и его приятеля напала группа злоумышленников в одном из оживлённых районов города.

Актёр украинского происхождения Артём Ткачук, снимающийся в фильме "Пираньи Неаполя" о молодёжной преступности, госпитализирован с ножевым ранением. Об этом пишет il Messaggero.

18-летнего артиста доставили в больницу в Неаполе в ночь на 29 апреля. По словам пострадавшего, на него напала группа ребят примерно его же возраста в одном из оживлённых кварталов. Перед тем как его ранить, они спросили, является ли он выходцем из одного из соседних районов города. Во время нападения с Ткачуком был его приятель, который также пострадал от бандитов, но отделался более легко — получил травмы от ударов руками и ногами.

Врачи говорят, что состояние актёра не вызывает опасений, однако на восстановление ему потребуется около 20 дней. Сам Ткачук гордится тем, что не сбежал и встретил опасность с высоко поднятой головой.

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