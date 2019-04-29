Лановой попросил Путина уделить ему время на акции "Бессмертный полк"

Народный артист СССР Василий Лановой рассказал, что хотел бы обсудить с главой государства реставрацию дома Вахтангова во Владикавказе. Сегодня в Кремле из рук президента России Владимира Путина Лановой получил звезду Героя Труда.

Лановой во время краткой беседы с Путиным уточнил, что хотел бы обсудить судьбу дома Вахтангова во время шествия "Бессмертного полка" 9 Мая.

— Когда мы с вами будем идти рядом, — предложил Лановой.

— Хорошо, — ответил артисту президент.

Перед церемонией вручения звезды Героя Труда Лановой рассказал Лайфу, что верит в нерушимость братства между Россией и Украиной.