Лановой попросил Путина уделить ему время на акции "Бессмертный полк"

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Лановой попросил Путина уделить ему время на акции "Бессмертный полк"

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Василий Лановой. Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

Народный артист СССР Василий Лановой рассказал, что хотел бы обсудить с главой государства реставрацию дома Вахтангова во Владикавказе. Сегодня в Кремле из рук президента России Владимира Путина Лановой получил звезду Героя Труда.

Лановой во время краткой беседы с Путиным уточнил, что хотел бы обсудить судьбу дома Вахтангова во время шествия "Бессмертного полка" 9 Мая.

Когда мы с вами будем идти рядом, — предложил Лановой.

Хорошо, — ответил артисту президент.

Перед церемонией вручения звезды Героя Труда Лановой рассказал Лайфу, что верит в нерушимость братства между Россией и Украиной.

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