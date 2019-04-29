"Серебряные волонтёры" провели в Курской области более 50 мероприятий

В этом регионе около 100 активистов, а всего в России таких добровольцев насчитывается 150 тысяч.

"Серебряные волонтёры" Курской области по итогам 2018 года реализовали 10 социальных проектов и провели более 50 мероприятий в регионе. Проекты развиваются в соответствии с федеральной программой "Молоды душой", пишет издание "Курская правда".

Отмечается, что в Курске волонтёры занимаются повышением финансовой грамотности пожилых людей и дошкольников, участвуют в фестивалях, обучающих тренингах и общественных акциях.

— Кроме того, они реализуют проект "Символы, традиции и знаменитые люди Курского края", в рамках которого выезжают в муниципальные образования региона и проводят историко-краеведческие вечера, — говорится в сообщении.

Региональный центр объединяет около 100 активистов, а всего в России таких добровольцев насчитывается 150 тысяч.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству утвердить план по популяризации волонтёрства среди россиян.