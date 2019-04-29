"Волонтёры Победы" провели пресс-завтрак для блогеров

Месседж в "Твиттере" или короткий социальный видеоролик в соцсетях может активизировать заинтересованность молодёжи, считают организаторы мероприятия.

Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы" рассказало блогерам о концепции и основных направлениях своей деятельности и добровольческом сопровождении мероприятий, посвящённых 74-летию Великой Победы. Пресс-завтрак проходил в кафе "Юность".

— Ежегодно мы готовим более 150 тысяч волонтёров по всей стране, которые помогают в преддверии мероприятий, посвящённых Дню Победы, и непосредственно в день праздника, — рассказала Лайфу председатель "Волонтёров Победы" Ольга Амельченкова.

По её словам, самыми важными для волонтёров событиями являются сопровождение Парада Победы не только на Красной площади в Москве, но и в других российских городах, а также шествие "Бессмертного полка". Она назвала главнейшей работой в данном направлении помощь ветеранам.

— Как раз блогеры могут транслировать правильные месседжи для молодёжи. Если мы говорим о "Твиттере", можно написать доступным молодёжным языком там, где не пройдёт учебник по истории. Месседж в "Твиттере" или короткий видеоролик социальный от популярных блогеров активизирует заинтересованность, — объяснила цель пресс-завтрака блогер Мария Катасонова.

Ранее сообщалось, что в преддверии празднования 74-й годовщины Победы в ВОВ Минобороны РФ запустило проект, посвящённый праздничным военным парадам в этот день по всей стране.