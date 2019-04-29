Караулова заплакала, отвечая на вопрос о родителях

Девушка призналась, что стыдится своей попытки присоединиться к террористам, и выразила надежду, что "таких желающих больше нет".

Осуждённая за попытку вступления в ряды террористической организации ИГИЛ* Варвара Караулова расплакалась на пресс-конференции, отвечая на вопрос, не было ли ей жалко родителей во время побега в Турцию. Девушка призналась, что сейчас ей очень стыдно перед мамой и папой, и отметила, что не понимала, что делает.

— Тогда я была уверена, что смогу вернуться. Да, это глупо звучит, но тогда я была в этом уверена. И вторая мысль — я была уверена, что без меня дома будет лучше. Но мне хватило их увидеть, чтобы понять, что я никогда в жизни не смогу больше сделать что-то похожее. Я ошибалась, это было низко, глупо и необдуманно, — сказала она.

Караулова также добавила, что стыдится своей попытки присоединиться к террористам, и выразила надежду, что "таких желающих больше нет", а её история стала показательной.

Варвару Караулову приговорили к четырём с половиной годам за попытку примкнуть к ИГИЛ. Она была задержана в октябре 2015 года в Стамбуле, где с группой россиян планировала попасть в Сирию. В марте 2017 года Верховный суд РФ подтвердил ранее назначенный срок заключения Карауловой. 16 апреля суд освободил её по УДО. Ранее девушка признавалась, что, выйдя на свободу, хочет забыть прошлое и прожить "свою" жизнь.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.