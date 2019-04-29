Врач посоветовал пить в майские праздники не больше столовой ложки алкоголя

Также он отметил, что действие алкоголя можно минимизировать, если много двигаться.

Психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн посоветовал россиянам на майских праздниках пить алкоголя как можно меньше. Если это всё же случается, делать между принятием спиртного большие промежутки, чтобы оно успевало выводиться из организма.

— Алкоголь перерабатывается от трёх дней до трёх недель. И промежутки должны быть такими же. Дозы должны быть не больше столовой ложки — 20 миллилитров. Есть ли тогда смысл пить? — приводит РИА "Новости" слова врача.

Также он отметил, что действие алкоголя можно минимизировать, если много двигаться. В частности, он посоветовал россиянам "песни, пляски".

Ранее Лайф сообщал, что россияне стали пить алкоголя в два раза меньше.