Врачи посоветовали брать на майские пикники лекарства от диареи

Также в списке необходимых препаратов — средства на случай переедания или отравления.

Отправляясь в течение майских праздников на пикник на природе, следует взять с собой аптечку, где, помимо прочих медикаментов, должны находиться лекарства от диареи и антигистаминные препараты. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

— Даже если вы едете не в дикий лес, а всего лишь открывать дачный сезон, стоит позаботиться об аптечке. С собой необходимо взять: лекарства, которые вы принимаете постоянно, средства от диареи, а также сорбенты и ферментные средства, — сказал врач журналистам.

А вот антибиотики, по его словам, брать с собой не надо — их без назначения врача употреблять нельзя. Если возникнет нечто серьёзное, то нужно полагаться не на аптечку, а обратиться к врачу.

Ранее психиатр-нарколог посоветовал россиянам на майских праздниках пить алкоголя как можно меньше, делая между употреблением алкоголя большие промежутки.