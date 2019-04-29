Антрополог нашла в герое "Игры престолов" черты Иванушки-дурачка

А Короля Ночи Дарья Васильева сравнила с другим персонажем русских сказок — Кощеем Бессмертным.

Писатель Джордж Мартин при создании саги "Песнь льда и огня" (первый том которой называется "Игра престолов") опирался на фольклор разных стран, в том числе и на русский. К такому выводу пришла доцент кафедры культурной антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского университета Дарья Васильева. Она обнаружила множество параллелей в работе Мартина и в народном творчестве, пишет "Российская газета".

По мнению социального антрополога, Джон Сноу похож на Иванушку-дурачка, как и "безголовый Джон" в кельтско-германских сказаниях. Герой саги, как и во многих сказках, проходит важные этапы: уход из дома, испытания, формирование фигуры лидера.

— Учитывая всё это, можно построить твёрдые предположения о том, кто же в конце концов взойдёт на Железный трон в финале цикла, — пророчит Дарья Васильева Джону Сноу правление Вестеросом.

Ранее Лайф рассказывал, что букмекеры принимают ставки, кто станет владеть Железным троном, и Джон Сноу оказался явным фаворитом. Специалисты Мюнхенского технического университета для выяснения, кто будет королём Вестероса, использовали компьютерные вычисления.