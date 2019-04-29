Президент России Владимир Путин поинтересовался прогнозами на улов этим летом. Соответствующий вопрос глава государства задал руководителю направления промвооружения и такелажа акционерного общества "Южморрыбфлот" Сергею Антонову.
— Хороший будет улов? — спросил президент.
— Надеюсь, да, — ответил Антонов.
Беседа произошла после церемонии вручения медалей "Герой Труда Российской Федерации" в Кремле.
Напомним, что во время одного из отпусков Путину удалось подстрелить щуку, причём это получилось благодаря проявленному упорству — на это потребовалось два часа.
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