Путин поинтересовался прогнозами на улов этим летом

Читайте также

Путин поинтересовался прогнозами на улов этим летом

95

Фото: ©РИА Новости/Александр Пирагис

Президент России Владимир Путин поинтересовался прогнозами на улов этим летом. Соответствующий вопрос глава государства задал руководителю направления промвооружения и такелажа акционерного общества "Южморрыбфлот" Сергею Антонову.

Хороший будет улов? — спросил президент.

Надеюсь, да, — ответил Антонов.

Беседа произошла после церемонии вручения медалей "Герой Труда Российской Федерации" в Кремле.

Напомним, что во время одного из отпусков Путину удалось подстрелить щуку, причём это получилось благодаря проявленному упорству — на это потребовалось два часа.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×