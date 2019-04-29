Раскрытая в Подмосковье ячейка ИГИЛ получала приказы из-за рубежа

Членами раскрытой в Подмосковье ячейки ИГИЛ* были граждане РФ и выходцы из Центрально-Азиатского региона и Закавказья, которые получали приказы из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.
— Руководство данной террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары, — уточнили в спецслужбе.
По данным правоохранителей, в деятельности ячейки участвовали россияне и выходцы из центрально-азиатского региона и Закавказья, являющиеся сторонниками "насильственного объединения всех мусульман" для создания "Всемирного исламского Халифата". В ходе обысков у задержанных изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, телефоны, электронные носители информации, а также экстремистскую литературу.
Ранее сообщалось о задержании семи членов ячейки ИГИЛ, которые вели агитационную деятельность и призывали нападать на сотрудников правоохранительных органов.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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