Раскрытая в Подмосковье ячейка ИГИЛ получала приказы из-за рубежа

В ходе обысков у задержанных изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и телефоны.

Членами раскрытой в Подмосковье ячейки ИГИЛ* были граждане РФ и выходцы из Центрально-Азиатского региона и Закавказья, которые получали приказы из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

— Руководство данной террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары, — уточнили в спецслужбе.

По данным правоохранителей, в деятельности ячейки участвовали россияне и выходцы из центрально-азиатского региона и Закавказья, являющиеся сторонниками "насильственного объединения всех мусульман" для создания "Всемирного исламского Халифата". В ходе обысков у задержанных изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, телефоны, электронные носители информации, а также экстремистскую литературу.

Ранее сообщалось о задержании семи членов ячейки ИГИЛ, которые вели агитационную деятельность и призывали нападать на сотрудников правоохранительных органов.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.