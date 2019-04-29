Порошенко заверил, что никто не сможет украсть достижения Украины

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Порошенко заверил, что никто не сможет украсть достижения Украины

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Пётр Порошенко. Фото: © Администрация президента Украины

Украинский лидер также убеждён, что страна будет дальше двигаться в Европу "бок о бок".

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что никто не сможет украсть достижения Незалежной, а у украинцев — чувство достоинства. Об этом он заявил, выступая во Львове.

По его словам, достижения страны являются следствием "поддержки и сплочённости украинцев".

Мы вместе — бок о бок — будем двигать Украину дальше в Европу. Ваше единство и является надёжным залогом этому, — сказал украинский лидер.

Он также поблагодарил жителей Львовской области, которые поддержали его кандидатуру на выборах.

Напомним, Порошенко стал победителем второго тура президентских выборов лишь в трёх областях и все они находятся на западе страны.

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