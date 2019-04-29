Баженов рассказал, что нужно делать при укусе гадюки

Ощущения от такого укуса телеведущий сравнил с тяжёлым пищевым отравлением продолжительностью трое суток.

В связи с активизацией змей в парках столицы зоолог и телеведущий Тимофей Баженов рассказал, как нужно себя вести, чтобы избежать встречи с пресмыкающимся, а также как себя вести, если укуса не удалось избежать. В интервью "Национальной службе новостей" он успокоил, что нападение гадюки не грозит смертью для большинства людей.

— На территории нашей страны и Москвы, в частности, обитает только одна ядовитая змея — это обычная гадюка. Она не агрессивна, численность находится в пределах нормы. Брачный период на степени её агрессии никак не сказывается, люди могут быть укушены только в одном случае, если провоцируют змею на укус, — рассказал Баженов.

К примеру, получить дозу яда можно, наступив на змею. По своему опыту Баженов знает, что яд гадюки не смертелен для человека с хорошим иммунитетом. Зоолог уверен, что, если укушенный, это не "худеющая анорексичка", ничего страшного не случится.

— Никаких сывороток от укуса гадюки не существует. При обращении в стационар доктора будут вводить инъекции антигистаминных препаратов. Нехорошее самочувствие всегда связано с аллергией на чужеродный белок, коим и является змеиный яд, — сказал Тимофей Баженов.

Баженов попросил не использовать народные средства для выведения яда, типа высасывания его из ранки или прижигания места укуса. Укушенному нужно находиться в покое и больше пить, как при отравлении.

О том, что в московские парки выползают змеи, сегодня утром рассказал герпетолог Иван Ермолов. А днём ранее в Подмосковье неопознанная змея укусила школьника, ловившего ужей.