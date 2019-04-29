Синоптики пообещали москвичам тёплый прогноз на 9 Мая

В День Победы в столичном регионе будет немного облачно, но в целом погода не подведёт.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве 9 Мая. По его словам, в столичном регионе ожидается облачная погода, днём воздух прогреется до 15–18 градусов выше нуля.

— Холодной погоды не прогнозируется. Похолодания заметного с заморозками не ожидаем, — обрадовал Вильфанд на пресс-конференции в понедельник (прямую трансляцию вёл Лайф).

Что касается первой волны майских праздников, то среда и четверг в Московском регионе ещё будут прохладными, но к субботе-воскресенью может потеплеть до 22 градусов.

— Небольшие осадки вероятны 2 и 4 мая, но существенными они не будут, — пообещал синоптик.

Напомним, маршруты наземного транспорта в Москве изменятся в связи с празднованием 1 Мая. Изменения коснутся преимущественно автобусов и троллейбусов, которые курсируют через центр города.