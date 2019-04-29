Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев

В ежегодном Всемирном докладе ООН о счастье Россия заняла 68-е место, Незалежная — 133-е.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что украинцы заслуженно признаны одними из самых несчастных народов, а виной этому — "российская агрессия" и "советское наследие". Так дипломат прокомментировал Всемирный доклад ООН о рейтинге счастья.

— Обидно, но сегодня есть все основания, чтобы считаться такими из-за внешнего влияния, — написал он в "Фейсбуке".

Отметим, что в ежегодном Всемирном докладе ООН о счастье Россия занимает 68-е место, а Незалежная — 133-е.

Оценка делается на основе шести показателей: уровень ВВП на душу населения, соцподдержка граждан, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан в принятии решений, отношение к коррупции и щедрость.

Ранее Климкин признал, что сфера образования на Украине пришла в упадок после выхода из СССР.