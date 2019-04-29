"Яндекс" выяснил, кем хотят работать интернет-пользователи

Компания собрала статистику на основе поисковых запросов со словами "как стать".

Компания "Яндекс" в преддверии Дня труда выяснила, где хотят работать и на кого мечтают отучиться пользователи Сети. Статистика запросов оценивалась по 100-балльной шкале — чем выше частота запроса, тем выше балл.

Так, выяснилось, что больше всего запросов приходилось на профессию блогера — она получила максимальные 100 баллов. Далее идёт депутат — 82 балла. И на третьем месте — профессия хакера, которая набрала в исследовании 50 баллов.

Отмечается, что среди популярных запросов — миллионер, модель, нотариус и пилот.

Кроме того, по запросу "где учиться" аналитики выяснили, что женщины мечтают овладеть профессией стюардессы, судмедэксперта и психолога. А вот мужчины хотят освоить навыки программиста, пилота, веб-дизайнера.

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