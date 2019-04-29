Арестован экс-глава головного предприятия "Роскосмоса"

Бывший и. о. гендиректора головного предприятия "Роскосмоса" — НПО "Техномаш" — арестован на два месяца по подозрению в мошенничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса в особо крупном размере. Постановление вынес Замоскворецкий суд Москвы.

— Избрать в отношении подозреваемого Дмитрия Панова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 июня, — огласила судья.

Дмитрий Панов работал в НПО "Техномаш" с 2012 года, в том числе в статусе и. о. генерального директора, и был уволен в июле прошлого года. Он был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 25 апреля по подозрению в "мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору".

Ранее Лайф сообщал о проверках ФСБ в Москве, Липецке и Санкт-Петербурге по делу о хищении бюджетных средств, выделенных в рамках гособоронзаказа.