ФСБ показала видео задержания вербовщиков ИГИЛ в Подмосковье

Ранее сообщалось, что действия злоумышленников координировали иностранные эмиссары.

ФСБ И СКР показали видео задержания в Подмосковье семи членов террористической группировки ИГИЛ*, которые вербовали новых сторонников с 2016 года. На кадрах — застигнутые врасплох злоумышленники, а также изъятые у них оружие, книги и брошюры.

В спецоперации принимали участие сотрудники ФСБ России, МВД и Росгвардии. Сейчас в рамках данного дела проводятся обыски и другие следственные мероприятия, устанавливаются остальные участники организации.

Ранее сообщалось, что задержанные — граждане России, а также выходцы из Центрально-Азиатского региона и Закавказья. Их действия координировали иностранные эмиссары.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.