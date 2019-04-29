Саакашвили ответил на призыв Путина вернуть ему украинское гражданство

По мнению политика, Москва якобы предъявила властям Грузии, Турции, Армении и Азербайджана требование не пускать его в страну.

Экс-губернатор Одесской области и бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили прокомментировал призыв президента России Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство. Отвечая на своей странице в "Фейсбуке", он вспомнил о том, как его "притесняла" РФ.

— Кто советует будущему президенту Украины вернуть мне гражданство? Путин? Это тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня с Украины (что Порошенко и сделал через месяц). Я точно знаю, что именно вы потребовали у Порошенко не приглашать меня на инаугурацию в 2014-м, — пишет он.

По его словам, требование не пускать политика в страну Москва также якобы предъявила властям Грузии, Турции, Армении и Азербайджана.

Ранее, отвечая на вопрос Лайфа, Путин заявил, что считает справедливым вернуть украинский паспорт экс-губернатору Одесской области Саакашвили.

В украинскую политику Михаил Саакашвили пришёл весной 2015 года. Тогда Порошенко назначил его губернатором Одесской области, а перед этим предоставил ему гражданство Украины. Уже в ноябре 2016 года президент лишает его этой должности, аргументируя своё решение тем, что руководитель области не выполнил обещаний по развитию региона и ухудшил экономические показатели.

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства по обвинению в предоставлении недостоверных данных, а именно сокрытия факта судимости в Грузии, и выслал его из Украины. Позднее Госпогранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. После победы Владимира Зеленского на выборах Саакашвили попросил впустить его в страну, но ему напомнили, что это невозможно.