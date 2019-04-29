Экс-президент "Спартака" объяснил, почему Глушакову и Комбарову пора уйти

По мнению Червиченко, спортивное будущее у них возможно только в том случае, если они перейдут в другие клубы.

Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко заявил, что футбольному клубу давно пора расстаться с капитаном Денисом Глушаковым и защитником Дмитрием Комбаровым.

— Я полагаю, последние пару лет ни Глушаков, ни Комбаров не находятся на том уровне и в той форме, чтобы помогать "Спартаку" быть лидером российского футбола, — сказал Червиченко в интервью News.ru.

По мнению бывшего руководителя клуба, Глушаков и Комбаров способны продолжать карьеру ещё сезон-два. Но "второе дыхание" откроется, когда футболисты перейдут в другие клубы.

О том, что футбольный клуб "Спартак" собирается досрочно расстаться с капитаном и думает над увольнением защитника, стало известно на днях. Отмечалось, что нынешнее начальство красно-белых якобы недовольно спортивными результатами спортсменов. Журналисты напрямую спросили Глушакова о возможном уходе из клуба. Лайф рассказал, как футболист отреагировал на вопрос.