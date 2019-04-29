Боня на шпильках и в мини поздравила подписчиков с Пасхой

На одном из последних видео в своём инстаграме звезда позирует в красном летящем платье экстремальной длины.

Модель и телеведущая Виктория Боня поздравила подписчиков в "Инстаграме" со Светлой Пасхой, но тут же нарвалась на волну возмущения из-за своего внешнего вида. Поздравительный пост девушка сопроводила видеозаписью, на котором она позирует на шпильках и в дерзком мини. Пользователи соцсетей сочли вид Бони крайне неуместным, передают "Дни.ру".

Видос, конечно, вообще не в тему пишет silverybrilliance

Нашла время... комментирует apollinaria_holostaya

Этот образ как раз "совпадает" с праздником Пасхи иронизирует nurmamed_osbanov

Впрочем, нашлись и те, кому видео с Боней не показалось неуместным. Многие в комментариях поздравляют модель в ответ и благодарят за то, что зарядила хорошим настроением.

Ранее Лайф рассказывал, как семилетняя дочь Бони уличила её во лжи, сказав на видео правду об их богатой жизни.