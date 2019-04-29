Боня на шпильках и в мини поздравила подписчиков с Пасхой

Модель и телеведущая Виктория Боня поздравила подписчиков в "Инстаграме" со Светлой Пасхой, но тут же нарвалась на волну возмущения из-за своего внешнего вида. Поздравительный пост девушка сопроводила видеозаписью, на котором она позирует на шпильках и в дерзком мини. Пользователи соцсетей сочли вид Бони крайне неуместным, передают "Дни.ру".
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С Воскресением Христовым, дорогие мои! 🐣🐰💐Желаю вам и вашим близким мира, добра, благополучия и любви! Пусть сопровождает всюду Божье благословение и удача 🙏❤️ _ Делитесь, как прошел ваш день, чем занимались? Погодка везде уже радует? ___________________________ #lookoftoday 🔎: @victoriabonya__jeans dress 👗, @stuartweitzman heels 👠, @hermes bag 👜 ___________________________
Видос, конечно, вообще не в тему
пишет silverybrilliance
Нашла время...
комментирует apollinaria_holostaya
Этот образ как раз "совпадает" с праздником Пасхи
иронизирует nurmamed_osbanov
Впрочем, нашлись и те, кому видео с Боней не показалось неуместным. Многие в комментариях поздравляют модель в ответ и благодарят за то, что зарядила хорошим настроением.
Ранее Лайф рассказывал, как семилетняя дочь Бони уличила её во лжи, сказав на видео правду об их богатой жизни.
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