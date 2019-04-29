Шойгу назвал выход США из ДРСМД первым шагом к гонке вооружений

Глава Минобороны РФ заявил, что из-за этого рушатся основополагающие механизмы в сфере нераспространения ядерного оружия.

Решением выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон запустил процесс возврата к гонке вооружений. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

— Идёт возврат к гонке наступательных вооружений, первым шагом на пути к которой стало решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — сказал он на совещании министров обороны стран ШОС в Бишкеке.

Как отметил глава Минобороны РФ, в современном мире всё чаще делается ставка на силовое разрешение противоречий из-за нежелания Запада смириться с тем, что эпоха однополярности безвозвратно уходит.

По мнению Шойгу, в попытке остановить "этот естественный процесс" США наносят "удары" по системе ООН, манипулируют нормами международного права, а также создают препятствия в работе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Министр также заявил, что начинают рушиться основополагающие международные механизмы в сфере нераспространения ядерного оружия, и привёл в качестве примера Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Напомним, о намерении выйти из ДРСМД власти США заявили ещё в октябре 2018 года. 7 февраля Госдепартамент вручил российской стороне ноту о приостановлении участия американской стороны в соглашении. В качестве ответных мер 4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения РФ Договора о РСМД. 16 марта Пентагон заявил о начале производства ракет, запрещённых соглашением.