Отец Карауловой рассказал Лайфу, почему его дочери "безумно тяжело"

По его словам, родители хотят быть открытыми и донести до всех, что их дочь — обычный человек и её не нужно бояться.

Отец осуждённой за попытку вступления в ряды террористической организации ИГИЛ* Варвары Карауловой Павел в беседе с Лайфом рассказал, что его дочери сейчас "безумно тяжело".

— Ей безумной тяжело. Я как считал, так и считаю, что если ты не боишься публичности, то стань открытым. Нам скрывать нечего. У нас там нет черноты. Стыдиться нечему. Если мы будем открыты, никто не будет бояться, я имею в виду люди. Люди не будут бояться Варю. Это очень важно, — сказал он.

Павел Караулов отметил, что Варвара — обычный ребёнок. Она ничего не хочет, кроме как учиться, любить, создать семью, получить нормальную работу и удовольствие от жизни.

— Мы ровно это хотим говорить и показывать, — подчеркнул Караулов.

Варвара Караулова была приговорена к четырём с половиной годам колонии за попытку примкнуть к террористам. Её задержали в октябре 2015 года в Стамбуле, где с группой россиян она планировала попасть в Сирию. В марте 2017 года Верховный суд РФ подтвердил ранее назначенный срок заключения Карауловой. 16 апреля суд освободил её по УДО. Ранее девушка признавалась, что, выйдя на свободу, хочет забыть прошлое и прожить "свою" жизнь.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.