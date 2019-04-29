Порошенко заявил, что все россияне с радостью бы приняли украинское гражданство

Действующий украинский президент уверен, что получить украинский паспорт — большая честь.

Во время своего визита во Львов украинский президент Пётр Порошенко высказал мнение, что всё население России с радостью бы получило гражданство Украины.

— Мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам наше святое украинское гражданство. Так как его примут все 140 миллионов, потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство — это большая честь, — сказал Порошенко во Львове.

Реакция Порошенко вызвана тем, что президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российских паспортов жителями Луганской и Донецкой народных республик. Уже сегодня в Ростовской области открылся первый центр по выдаче паспортов РФ жителям ЛНР.

Также сегодня президент России заметил, что можно будет только приветствовать, если однажды у двух народов гражданство станет общим.