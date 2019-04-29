Украинский политолог счёл резонным заявление Путина по поводу общего гражданства

Глава государства считает, что украинцы и русские — это даже не братские народы, а один народ.

Украинский политолог Александр Дудчак считает очень интересным высказывание президента России Владимира Путина в пользу общего гражданства для украинцев и россиян. Об этом эксперт заявил в беседе с Лайфом. Мотивацию российского лидера Дудчак назвал оправданной.

— Действительно, почему бы и нет? Да что тут говорить, понятно, что это была одна страна, и Киев, хоть и мужского рода, но мать городов русских, — рассуждает политолог. — Конечно, это один народ, разделённый административными границами, которые со временем превратились в государственные.

Комментируя перспективы популярности российского гражданства на Украине, эксперт выразил мнение, что во многом всё зависит от политики нового украинского руководства.

— 73% голосовавших выступали, конечно, не за Зеленского, а просто против политики Порошенко. Если будет продолжаться весь этот маразм на Украине, то люди с удовольствием начнут принимать гражданство России, — уверен Дудчак. — К этому стимулировала деятельность Порошенко все пять лет, из-за этого Крым ушёл, из-за этого началась война в Донбассе.

Политолог добавил, что ещё в 2014–2015 годах Украина практически в полном составе, за исключением трёх областей, "встала бы в очередь за российскими паспортами".

Напомним, что президент России Владимир Путин не раз говорил о том, что судьбы России и Украины неразделимы. Он отмечал, что интересы двух народов полностью совпадают. Обе страны сами виноваты в том, что их разделили, а потом стравили, и сами найдут выход из этой ситуации.