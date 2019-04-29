Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по российским С-400

Лидеры также обсудили тему Сирии и договорились продолжать сотрудничество по борьбе с терроризмом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил американскому лидеру Дональду Трампу создать совместную рабочую группу для разрешения разногласий по поставкам Анкаре российских зенитных ракетных систем С-400.

— Президент Реджеп Тайип Эрдоган провёл сегодня телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом... Наш президент поднял тему создания рабочей группы по поставкам систем С-400, — сообщила пресс-служба турецкого лидера.

Кроме того, Эрдоган и Трамп обсудили тему Сирии, договорились продолжать тесное сотрудничество по борьбе с терроризмом, а также отметили совместные шаги для увеличения объёма товарооборота между странами до $75 млрд.

Ранее Лайф сообщал, что Турция допускает внесение изменений в характеристики ракетных комплексов С-400 по запросу США.