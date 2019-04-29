Курганские школьники выполнили исторический квест ко Дню Победы

Учащиеся отвечали на вопросы о ключевых датах и полководцах тех лет, а также о подвигах земляков-героев.

Активисты Общероссийского народного фронта в Курганской области провели исторический квест, посвящённый Дню Победы. Об этом сообщает газета "Взгляд" со ссылкой на координатора по СМИ регионального исполкома ОНФ области Елену Васильеву.

По её словам, в квесте принимали участие 32 ученика общеобразовательной школы № 42 Кургана. Школьникам нужно было ответить на вопросы о ключевых датах и полководцах тех лет, а также о подвигах земляков-героев. Мероприятие проходило в рамках проекта "Дневник Победы. Всё для фронта".

— За правильные ответы молодые люди получали так называемые погоны. По мере прохождения испытания школьники преодолевали все ступени воинских званий — от рядового до генерала, — сказала Васильева.

Ранее сообщалось, что более 15 тысяч членов движения "Волонтёры Победы" приняли участие в благоустройстве памятников к 9 Мая по всей стране.