Украинский министр назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

Ранее этот же деятель объяснял бедность украинцев тем, что они слишком прожорливы.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал мразями граждан Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом он заявил в интервью Би-би-си.

— Все, кто был проукраинский, те выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии — там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль абсолютно. Мне жаль тех солдат и офицеров и их семьи, которые убиты там из-за этих мразей, — говорит министр на кадрах.

После того как интервью было опубликовано, на Реву обрушился шквал критики за оскорбление жителей Донбасса. Он попытался оправдаться. На своей странице в "Фейсбуке" он заявил, что его высказывание касалось только тех, "кто с оружием в руках воюет против собственной страны".

К слову, это не первое скандальное заявление министра социальной политики. Ранее Андрей Рева объяснил бедность украинцев их прожорливостью.