Оператор "Северного потока — 2" оспорил требование Данией третьей заявки

Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдёт от России до Германии через Балтийское море.

Оператор строительства газопровода "Северный поток — 2" компания Nord оспорила требование Датского энергетического агентства (ДЭА) рассмотреть третий вариант маршрута. Об этом рассказал начальник департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога во время телеконференции.

— В частности, вместе с подачей третьей заявки на получение разрешения проектная компания Nord Stream 2 AG также 17 апреля подала апелляцию на решение Датского энергетического агентства потребовать у компании третью заявку, — передаёт РИА "Новости" его слова.

Напомним, газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдёт от России до Германии через Балтийское море.

Согласно графику, он должен быть достроен до конца 2019 года. Ранее кандидат на пост главы Еврокомиссии заявил, что намерен заблокировать строительство газопровода.

Напомним, 27 марта украинская компания "Нафтогаз" сообщила, что Дания отказала "Газпрому" в разрешении на строительство газопровода в территориальных водах королевства. Позже реализующая проект компания Nord Stream 2 AG опровергла заявление "Нафтогаза".