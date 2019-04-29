Госдеп сообщает о стрельбе около посольства США на Гаити

Неизвестный открыл стрельбу у служебного входа в американское посольство в столице Гаити (Порт-о-Пренсе), говорится в сообщении Госдепа. Местным жителям рекомендовано не покидать свои дома. Информация о возможных жертвах проверяется.

#Haiti: Gunfire coming from the rear entrance to the Embassy. Shelter in place is in effect for the Embassy compound. If you are traveling to the Embassy, find a safe area to shelter in place. pic.twitter.com/vyrmuPWR5D — Travel - State Dept (@TravelGov) 29 апреля 2019 г.

Отметим, что буквально на днях восемь человек погибло в результате стрельбы в одном из южных районов столицы Гаити.