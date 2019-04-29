Госдеп сообщает о стрельбе около посольства США на Гаити

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Госдеп сообщает о стрельбе около посольства США на Гаити

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Фото: © Facebook/Ambassade des États-Unis, Port-au-Prince (Haïti)

Неизвестный открыл стрельбу у служебного входа в американское посольство в столице Гаити (Порт-о-Пренсе), говорится в сообщении Госдепа. Местным жителям рекомендовано не покидать свои дома. Информация о возможных жертвах проверяется.

Отметим, что буквально на днях восемь человек погибло в результате стрельбы в одном из южных районов столицы Гаити.

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