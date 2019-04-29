Спасённым от браконьеров волчатам дали клички лютоволков из "Игры престолов"

Маленьких хищников, которые ещё даже не открыли глаза, назвали Лето, Леди, Нимерия, Призрак и Серый ветер.

В Казахстане егерь Темирхан Базылов спас от браконьеров пятерых новорождённых волчат и назвал их в честь лютоволков — фантастических хищников из сериала "Игра престолов". Об этом сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира республики Сакен Дилдахмет.

— С волчатами всё хорошо. Они пьют молоко и пока ещё не открыли глазки... Их судьбы очень похожи с лютоволками из "Игры престолов", и дали им имя — Лето, Леди, Нимерия, Призрак и Серый ветер, — написал представитель ведомства в "Фейсбуке".

По его словам, браконьеры выкрали из логова волчат и разместили видео в соцсетях, чтобы продать животных. По ним их вычислили сотрудники природоохранной полиции и забрали маленьких хищников. Популяция волков в Казахстане составляет порядка 400 особей. Охота на данных зверей запрещена.

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