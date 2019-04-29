В центре Парижа загорелся отель

Из четырёхзвёздочного отеля Pullman в XII районе Парижа эвакуировали людей из-за пожара. По данным телеканала BFMTV, пострадало два человека.

На место происшествия прибыло 60 пожарных и 15 пожарных машин. Им потребовалось порядка двух часов, чтобы остановить распространение огня. Причины возгорания устанавливаются. Ожидается, что гости скоро смогут вернуться в свои номера.

Напомним, вечером 15 апреля мощный пожар охватил один из главных символов Парижа — Нотр-Дам. Спустя пару часов рухнули крыша и знаменитый шпиль здания. Оказалось, что в городе нет пожарных самолётов, а вертолётами тушить сочли слишком опасным для многовековых стен.