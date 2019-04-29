Москвич избил сиделку вместо оплаты её услуг

У пенсионерки, решившей подзаработать, диагностировали ушибы, сотрясение мозга и разрыв сетчатки глаза.

Жительница Новошахтинска Светлана Ш. устроилась на работу в Москве сиделкой у лежачей пожилой женщины. Полгода наниматели исправно оплачивали труд сиделки, потом произошла первая просрочка. Ответом на вопрос Светланы, когда будет зарплата, стала серия ударов и госпитализация.

Дочь потерпевшей Елена рассказала Лайфу, что из семьи, где проживали мать с 45-летним сыном и лежачая бабушка, которой как раз и требовался уход, уже не раз сбегали сиделки. Сын Александр выпивал с самого утра, часто водил домой компании, от которых всем родственникам приходилось запираться по комнатам. В один из дней пьяный Александр не вытерпел просьбы выплатить зарплату.

— Мама находится ещё в больнице, в полиции сказали, что нужно личное присутствие, приходите в больницу и пишите заявление. Никто к ней не приехал в больницу, не снимал показания, хотя должны, раз у мамы такие повреждения. Потом уже рассказал дворник, рассказал сам участковый, что мама не первая, оттуда девочка уже убегала, потому что Саша что-то там творил, — заявила дочь потерпевшей.

Ольга К., мать распустившего руки Александра, рассказала, что происходило в тот злополучный день. Женщина с сожалением сообщает, что сама часто ругается с сыном и сама писала на него заявления в полицию в своё время.

— Я сама этого не ожидала… Ну что теперь делать, вот так получилось. Мы не думали, что такое вообще получится. Он был выпивший сильно. Видно, замкнуло у него что-то там. Он нас швырял туда-сюда. Я отнимала у него всё, чем он мог ударить. Телевизор он дома разбил. Уже дело сделано, и другого ничего не вернуть. Пусть теперь несёт ответственность. Вот она выйдет, напишет заявление. Всё должно быть по закону, — требует объективного подхода к происшествию женщина.

Лайф смог поговорить и с самим Александром К., который нанёс повреждения сиделке своей бабушки. Мужчина сам признаёт свою вину и заявляет, что раскаивается, однако объясняет, что вызвало его гнев.

— Было ей первое предупреждение сначала, она не поняла наверное… Вторгалась в мою комнату постоянно с любыми вопросами, что-нибудь готовила, потому что этого не надо было делать. Красилась для кого-то, навязывала мне свою дочку, у которой трое детей и которую муж бросил. Она врала моей матери очень много, потому что моя мать доверчивая, — заявляет Александр.

Пострадавшая сиделка намерена написать заявление, когда выйдет из больницы.