Американские журналисты насчитали у Трампа 10 тысяч ложных заявлений

45-й президент США Дональд Трамп мог делать около пяти подобных высказываний в день.

Журналисты The Washington Post опубликовали расследование, в котором посчитали, сколько раз Дональд Трамп делал заявления, которые не сбылись. В минувшую пятницу президент США перешагнул за отметку в 10 000 раз.

По данным издания, начиная с 2017 года Дональд Трамп делал около пяти ложных заявлений в день. 10-тысячный рубеж ложных или вводящих в заблуждение фраз был преодолён в городе Грин-Бэй в штате Висконсин. Там президент выступал перед своими сторонниками.

С началом предвыборной кампании для 2020 года Трамп, как отмечает издание, чаще стал допускать утверждения, не соответствующие реальности.

Ранее Лайф сообщал, что политик теряет поддержку американцев. Пока большая часть граждан США собирается голосовать на выборах нового президента в 2020 году за бывшего вице-президента Джо Байдена.