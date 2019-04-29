Порошенко предупредил Зеленского о последствиях встречи с Путиным

По мнению действующего лидера Украины, это разрушит отношения с мировой коалицией.

Действующий украинский лидер Пётр Порошенко предостерёг избранного главу государства Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным без согласования с международными партнёрами, сообщает "Интерфакс-Украина".

— Если ты поедешь на встречу с Путиным — к тебе никто больше с той коалиции мировой, которую мы бережно создавали пять лет, больше никто не приедет — ты её разрушишь. И оставишь Украину один на один с агрессором, — сказал президент на встрече с представителями научных кругов во Львове.

При этом он отметил, что поддержит любое решение в пользу Украины, но если Зеленский поедет на встречу с Путиным, то "останется только встать на колени и признать капитуляцию".

Он напомнил, что всегда готов помочь избранному президенту советом и подсказать, "как беречь своих союзников и партнёров".

Ранее Владимир Зеленский заявлял о готовности украинской стороны вести переговоры с Россией о дальнейшем сосуществовании. Владимир Путин также выразил готовность к полному восстановлению отношений с Киевом.