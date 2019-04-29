Пассажиры московских электричек смогут бесплатно провозить велосипеды в мае

Такая возможность предоставляется в поддержку московского велофестиваля и акции "На работу на велосипеде".

Пассажиры московских электричек смогут бесплатно провозить велосипеды с 13 по 25 мая. Плату за это не будут брать вне зависимости от времени провоза.

— В другие дни пассажиры могут бесплатно провозить велосипед с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00. С 6:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00, — сообщает пресс-служба транспортной компании ЦППК.

Уточняется, что стоимость проезда в другие дни составит 60 или 120 рублей в зависимости от маршрута движения. Билеты можно оформить в кассах и билетопечатающих автоматах.

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