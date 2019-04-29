Мосгордума одобрила увеличение штрафа за зацепинг до пяти тысяч рублей

Сейчас те, кто привык ездить на крышах или между вагонами, могут быть оштрафованы только на 100 рублей.

Депутаты Мосгордумы одобрили законопроект о повышении штрафа за проезд на крыше, между вагонами поезда или на других не предназначенных для этого местах железнодорожного транспорта. Об этом сообщается на сайте столичного п арламента.

Предлагается, чтобы зацеперы платили штраф от 700 до 1500 рублей. Если они попадутся повторно, их оштрафуют на сумму до 5 тысяч рублей. Пока же максимум, что грозит нарушителям, — штраф не более 100 рублей.

Документ доработан с учётом рекомендаций рабочей группы Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы. Теперь его внесут в ГД в новой редакции.

Ранее Лайф сообщал, что депутаты разрабатывают законопроект, который предусматривает наказание за размещение в Сети контента о зацеперах.