Варшава и Вашингтон договорились увеличить число американских военных в Польше

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Варшава и Вашингтон договорились увеличить число американских военных в Польше

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Фото: © Pixabay/skeeze

К концу года лидеры двух государств собираются успешно завершить переговоры о численности военнослужащих.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак рассказал о договорённости с США увеличить количество американских военных в стране.

Сейчас мы договариваемся о деталях. Мы находимся на пути, чтобы ещё в этом году закончить переговоры успехом, — сообщил он в эфире польского телеканала.

Сейчас на польских территориях находится около 4,5 тысячи американских военных.

Ранее сообщалось, что Польша предложила США создать базу бронетанковой дивизии, взяв на себя расходы в два миллиарда долларов. Польский лидер Анджей Дуда предложил назвать военную базу США, которую могут создать на территории его страны, "Форт Трамп".

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