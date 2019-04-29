Генсек ООН обвинил Интернет в разжигании религиозной ненависти

По его мнению, ответственность за пропаганду мирного сосуществования лежит на политических и гражданских лидерах.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил об увеличении количества преступлений, совершённых на почве ксенофобии. По его мнению, в этом виноват Интернет.

— По всему миру мы видим беспокоящий массовый подъём нетерпимости и преступлений на почве ненависти, совершаемых в религиозных местах. Только в последние дни атакам подверглись синагога в США и церковь в Буркина-Фасо, — сказал он.

Как считает Гутерриш, подобная ненависть присутствует на некоторых интернет-ресурсах и привлекает множество ксенофобов. В результате распространяется религиозная ненависть.

— Такая ненависть угрожает всем, именно поэтому борьба с ней — это работа каждого, — добавил он.

Генсек подчеркнул, что ответственность за формирование толерантности у народа лежит на плечах политических и религиозных лидеров.

— Я рассчитываю на поддержку в этом вопросе со стороны правительств, гражданских сообществ, — добавил он.

Ранее в синагоге калифорнийского города Поуэй произошла стрельба. По мнению мэра города, инцидент произошёл на фоне религиозной ненависти.