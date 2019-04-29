Энергия, генерируемая солнечными батареями, подаётся во все системы станции по работающим шести каналам из восьми.

На американском сегменте МКС произошла проблема с электропитанием. Об этом сообщает NASA на своей странице в "Твиттере".

This morning, an issue with the @Space_Station’s electrical power system was identified. Teams are working to identify the cause and restore full power to the system. There are no immediate concerns for the crew or the station. More details: https://t.co/Hl9Htocybx pic.twitter.com/y9AdQRYjN5 — NASA (@NASA) April 29, 2019

— Утром в понедельник команды выявили проблему с системой электроснабжения Международной космической станции и работают над выявлением первопричины и восстановлением полной мощности системы. Непосредственной угрозы для команды или станции нет. Изучается проблема с блоком коммутации главной шины (MBSU), распределяющим электроэнергию по двум из восьми силовых каналов на станции, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Авиадиспетчеры работали над маршрутом питания через оставшиеся шесть силовых каналов, отмечает NASA. Электроэнергия, генерируемая солнечными батареями станции, подаётся во все системы станции по этим каналам питания.

Ранее стало известно, что полёт на МКС космического корабля Dragon вновь был отложен и теперь должен состояться 1 мая. Как повлияет на него авария на станции, неизвестно.