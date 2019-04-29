Зеленский отказался разговаривать с российскими журналистами — видео

Политик оставил без ответа вопросы о минских соглашениях и амнистии, назвав это "плохим началом отношений".

Избранный президент Украины Владимир Зеленский отказался давать комментарии корреспондентам телеканала "Россия 1". Фрагменты записи появились в эфире программы "60 минут".

Журналисты спросили Зеленского об амнистии, однако политик не дал комментариев. Затем он сказал, что "не начинает общение с вранья" и что "это плохое начало отношений". Вопрос о минских соглашениях также остался без ответа.

— Меня ждёт народ Украины, который меня выбирал, — добавил Зеленский.

Как писал Лайф, 26 апреля Владимир Зеленский вместе с семьёй отправился на отдых в Турцию. По словам политика, это первые выходные с семьёй за последние четыре месяца.