Акинфеев получил премию "Спортивный подвиг года"

На чемпионате мира – 2018 он отразил два удара и впервые в истории сборная России вышла в четвертьфинал.

Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу 2008 года вратарь Игорь Акинфеев получил премию ЦСКА в номинации "Спортивный подвиг года", сообщает пресс-служба футбольного клуба.

На торжественной церемонии награждения ежегодной премией "Армеец года — 2019" присвоили и воинские звания — трехкратный серебряный призёр Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко получил майора, а звание капитана досталось олимпийской чемпионке по фехтованию Инне Дериглазовой.

Победителями номинации "Спортсмен и спортсменка года" оказались призёр чемпионатов мира по плаванию, победительница и серебряный призёр чемпионатов Европы, пятикратная чемпионка мира среди военнослужащих лейтенант Светлана Чимрова и также чемпион мира по вольной борьбе сержант Заурбек Сидаков.

На чемпионате мира 2018 в России Игорь Акинфеев провёл пять матчей. В 1/8 финала против сборной Испании он отбил два 11-метровых удара, что помогло россиянам выйти в четвертьфинал турнира. В октябре прошлого года он заявил об уходе из российской сборной.