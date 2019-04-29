В МИД РФ заявили, что США манипулируют визами, закрывая ООН для россиян

С разницей буквально в месяц сразу два ключевых российских специалиста не смогли принять участие в заседании организации из-за "проблем" с въездом в Штаты.

США манипулируют визовыми процедурами, необоснованно закрывая въезд российским специалистам, участвующим в деятельности ООН, чем препятствуют нормальному участию России в организации, заявили в МИД РФ.

В дипведомстве уверены, что США "недобросовестно" выполняют свои обязательства перед всеми членами ООН, поскольку расположение штаб-квартиры организации в Нью-Йорке позволяет им использовать это в своих целях.

В этот раз по неизвестной причине было отказано в визе эксперту-консультанту генсека ООН от РФ, доктору биологических наук Дмитрию Поклонскому, который должен был принимать участие в брифинге 25 апреля в Нью-Йорке в ходе заседания Совбеза ООН.

— Помешав приезду в Нью-Йорк авторитетного эксперта по химическим веществам, власти США явно стремились не допустить распространения с трибуны ООН объективной информации о происшествии в Думе, в котором они совершенно безосновательно обвинили сирийские власти. В Вашингтоне очень не хотят, чтобы мировое сообщество убедилось, что прошлогодняя американская агрессия против Сирии осуществлена под сфабрикованным предлогом и стала грубейшим нарушением международного права, — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что буквально месяц назад уже происходили подобные странные инциденты, когда аналогичным образом было отказано в визе главе российской делегации на заседании Комиссии ООН по разоружению.