В Калифорнии задержан мужчина, готовивший теракт

Подозреваемый намеревался осуществить атаки в нескольких местах в южной части штата.

Сотрудники полиции и Федерального бюро расследований предотвратили теракт в штате Калифорния (США). Об этом информирует Los Angeles Times.

По словам источников газеты, правоохранители уличили в подготовке теракта и задержали мужчину, ранее служившего в Вооружённых силах США. По словам одного из собеседников издания, указанное лицо попыталось "установить связь с единомышленниками".

В публикации говорится, что подозреваемый намеревался осуществить атаки в нескольких местах в южной части Калифорнии. Что именно он хотел сделать, не уточняется.

Напомним, ранее в Калифорнии произошла стрельба в синагоге — 19-летний юноша атаковал прихожан, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения.