Госдеп пообещал работать над тем, чтобы над аль-Багдади свершилось правосудие

Представитель Штатов подчеркнул, что "борьба ещё не закончилась", несмотря на победы над террористами в Сирии и Ираке.

США продолжат работу над тем, чтобы над главарями ИГИЛ* свершилось правосудие, заявил РИА "Новости" представитель Госдепа, комментируя новое видео, где, предположительно, предстал основатель террористической группировки Абу Бакр аль-Багдади.

— Мы в курсе видео, появившегося сегодня. Аналитики Правительства США рассмотрят эту запись, и мы предоставим разведсообществу возможность подтверждать его подлинность, — отметил он.

По словам собеседника агентства, разгром ИГИЛ в Ираке и Сирии нанёс сокрушительный удар по террористам: "их так называемый халифат рухнул, лидеры погибли или бежали с поля боя, а их жестокость стала известна всем". Но представитель Госдепа подчеркнул, что "борьба ещё не закончилась".

— Глобальная коалиция по разгрому ИГИЛ под руководством США продолжает оказывать давление в Ираке и Сирии и по всему миру, чтобы добиться долгосрочного разгрома террористов и того, чтобы над любыми их лидерами, которые ещё остаются, свершилось правосудие, которого они заслужили, — резюмировал представитель Госдепартамента США.

Напомним, ранее ИГИЛ опубликовало видеозапись своего главаря Абу Бакра аль-Багдади после пятилетнего перерыва.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.