Караулова призналась, что не ожидала своего освобождения по УДО

Осуждённая за попытку примкнуть к ИГИЛ* экс-студентка МГУ Варвара Караулова заявила, что не ожидала, что ей удастся освободиться из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО).

— Вообще, это настолько неожиданно было, и такой это был праздник! Всё равно до последнего не верилось, до последнего никаких вещей не собирала. Просто мне говорят: "Завтра в 8 утра будь готова", — сказала она.

Варвару Караулову приговорили к четырём с половиной годам заключения за попытку примкнуть к ИГИЛ. Она была задержана в октябре 2015 года в Стамбуле, где с группой россиян планировала попасть в Сирию. В марте 2017 года Верховный суд РФ подтвердил ранее назначенный срок заключения Карауловой. 16 апреля суд освободил её по УДО. Ранее девушка признавалась, что, выйдя на свободу, хочет забыть прошлое и прожить "свою" жизнь.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.