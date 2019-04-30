Караулова поделилась самым страшным моментом в колонии

Осуждённая за попытку примкнуть к террористической группировке ИГИЛ* Варвара Караулова рассказала о своём самом сложном моменте в колонии.

— Самое, наверное, страшное, когда первый раз у меня на глазах произошла драка. Потому что… я даже не могу вспомнить, видела ли я когда-то вживую именно драку, то есть не какой-то там боксёрский поединок. Тут была прямо настоящая драка, — рассказала она.

Караулова призналась, что не знала, что делать в тот момент: разнять драку или не вмешиваться.

— Для меня был страшен не столько даже сам факт, а сколько то, что, на мой взгляд, ненужным это было и абсолютно необоснованно, — рассказала она.

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова была осуждена на 4,5 года за попытку примкнуть к террористической группировке. Девушка втайне от родителей уехала в Стамбул, где и была задержана при попытке попасть в Сирию. В апреле 2019 года суд удовлетворил ходатайство о её досрочном освобождении.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.