В США умер режиссёр "Двойного форсажа"

Кинорежиссёр, сценарист, продюсер Джон Синглтон умер в США в возрасте 51 года, сообщает TMZ со ссылкой на его семью.

12 дней назад Синглтон перенёс тяжёлый инсульт и находился в коме в интенсивной терапии больницы Лос-Анджелеса. По словам его родных, Синглтон ушёл из жизни "мирно, в окружении семьи и друзей".

Джон Синглтон известен такими фильмами, как "Двойной форсаж", "Ребята с улицы", "Кровь за кровь", сериалами "Американская история преступлений", "Империя" и прочими. Он является самым молодым в истории кинематографа номинантом на "Оскар" в категории "Лучшая режиссура". Также Синглтон был номинирован на "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.